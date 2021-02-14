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مركز الرقابة يتلف كمية من شحنة عصير “bravo”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بليبيا، اتلاف كمية تقدر 2000  “كرتونة” من شحنة عصير برتقال علامة تجارية bravo.

وأوضح المركز، أن عملية الإتلاف تأتي بعد رفضها من قبل الرقابة على الأغذية والأدوية مصراتة بتاريخ الثالث من يناير الماضي.

وأشار مركز الرقابة، إلى أن الشحنة مصدرة من تركيا وتم رفضها بسبب تغير في اللون والطعم والرائحة والقوام و وجود شوائب داخلها.

ونوّه المركز، الرفض مقتصر على كمية محددة مميزة برقم تشغيلة معين وبلد مصدر تركيا وأن باقي المتداول بالسوق ما لم يكن كما أسلفنا أعلاه فأنه صالح للاستهلاك الآدمي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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