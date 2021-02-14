مركز الرقابة يتلف كمية من شحنة عصير “bravo”

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بليبيا، اتلاف كمية تقدر 2000 “كرتونة” من شحنة عصير برتقال علامة تجارية bravo.

وأوضح المركز، أن عملية الإتلاف تأتي بعد رفضها من قبل الرقابة على الأغذية والأدوية مصراتة بتاريخ الثالث من يناير الماضي.

وأشار مركز الرقابة، إلى أن الشحنة مصدرة من تركيا وتم رفضها بسبب تغير في اللون والطعم والرائحة والقوام و وجود شوائب داخلها.

ونوّه المركز، الرفض مقتصر على كمية محددة مميزة برقم تشغيلة معين وبلد مصدر تركيا وأن باقي المتداول بالسوق ما لم يكن كما أسلفنا أعلاه فأنه صالح للاستهلاك الآدمي.

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