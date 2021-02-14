الطبلقي: من المتوقع أن يصل عدد النواب في جلسة صبراتة 100 أو أكثر

قالت عضو مجلس النواب، عائشة الطبلقي، إن عددًا من النواب وصلوا السبت، إلى صبراتة عبر مطار زوارة، مشيرة إلى أن نواب المنطقة الشرقية الذين ينوون الحضور لصبراتة يصل عددهم إلى 25 نائبا، وقد انقسموا إلى ثلاث مجموعات للوصول.

وأضافت الطبلقي في تصريح صحفي أنه من المتوقع أن يصل عدد النواب في جلسة صبراتة إلى 100 نائب أو أكثر، مشيرة إلى أن النصاب الذي تعقد به الجلسة 86 نائبا، والنصاب المطلوب لتعديل اللائحة الداخلية 120 نائبا.

وتابعت الطبلقي أن الجلسة ستعقد يوم الإثنين، وستكون الرئاسة للنائب الأول والثاني، وإذا لم يحضرا فستكون للأكبر سنا.

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