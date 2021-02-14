مستشفى سرت يعقد جلسة حول دعمه بالمستلزمات الطبية

عقد مستشفى بن سينا بمدينة سرت، جلسة تشاورية حول دعم المستشفى بالمستلزمات الطبية.

وضمت الجلسة، التي عُقدت بمكتب مدير مستشفى بن سينا، رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر ومدير الخدمات الصحية سرت د. خليفة محمد عبد الفتاح ومدير عام مستشفى بن سينا التعليمى د. على الزرقاء وآمر الكتيبة الأولى لواء طارق بن زياد رائد عاشور المعدانى ونائب رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت محمود امطير ومدير ادارة الاعلام ببلدية سرت وعدد من أعيان المجلس الاجتماعي لقبائل سرت ومندوبا عن الإمداد الطبى بالمستشفى أحمد الزيانى.

وخصصت الجلسة، للتباحث حول أحتياجات مستسفى بن سبنا التعليمى ومرافقة الإيوائية والعلاجية والتي تقدم خدمات طبية للمرضى والمترددين عليها وفى مقدمتها قسم غسيل الكلى والإسعافات والعمليات الجراحية وأقسام العناية وغيرها.

واستعرضت الجلسة، المساعدات المقدّمة من لواء طارق بن زياد التابع للجيش الوطني، في وصول قافلة طبية تحوي شاحنتين محملتين بمستلزمات طبية ومواد تشغيلية طبية لمرضى قسم غسيل الكلى بمشفى سرت التعليمى الإيوائى.

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