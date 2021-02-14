بلدية بني وليد تناقش المشاكل التي تعانيها شبكات الطرق العامة

ناقش عميد بلدية بني وليد، الدكتور يونس العزوزي، وعضو المجلس البلدي حسين سلامة مع وكيل وزارة الإسكان والمرافق عدد من المواضيع المتعلقة بالبلدية خاصة بالمختنقات داخل المدينة.

وتطرق الاجتماع، إلى المشاكل التي تعانيها شبكات الطرق العامة داخل نطاق المخطط وحاجتها العاجلة إلى صيانة وتخطيط ، وكيفية التعاقد من أجل صيانتها.

كما تطرق الاجتماع، إلى ملف التعويضات ووضع آلية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من الحصول على تعويضاتهم.

بدوره، تعهد وكيل الوزارة بطرح كافة هذه المعوقات والمتطلبات أمام الوزير خدمة للمواطن داخل البلدية.

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