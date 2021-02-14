نصية: لابد من التصدي لمعرقلي منح الثقة للحكومة بحجة التئام مجلس النواب

قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، السبت، إن المشهد الحالي منقسم إلى مجلس نواب موازي في طرابلس ومجلس نواب في طبرق ومجموعة نواب ليسوا موجود في طرابلس ولا في طبرق، مبينًا أنه حدث توافق مهم ما بين الليبيين ويجب المحافظة عليه وتمت الدعوة إلى جلسة كان يعد لها من البداية، حيث كان في غدامس 120 نائبا يعملون على التئام مجلس النواب من أجل اللحظة التي يعيشها الليبيون الآن.

وأضاف نصية في تصريح صحفي أنه لكي لا يتم استغلال مجلس النواب لإفساد هذا التوافق المهم يجب التفرقة بين التئام مجلس النواب وبين منح الثقة للحكومة، مبينًا أنه بالإمكان منح الثقة للحكومة حتى في الوضع الحالي، لافتًا إلى أنه تم اختيار أعضاء مجلس النواب المشاركين في الحوار رغم أن المجلس منقسم، فالبعثة عندما كانت جادة اتصلت بكل عضو من أجل أن تصوت كل دائرة حتى اعتمدت التمثيل.

وتابع نصية أنه يجب إبعاد منح الثقة عن أي مساومة في التئام مجلس النواب ولكن عقد جلسة في صبراتة الآن مسجل فيها 100 نائب وهي جلسة تمهيدية لأنه لا يوجد حكومة سيعتمدونها الآن، لكن إذا حدث والتقى الـ100 فيجب التخطيط لمسألة منح الثقة وأين يجتمع مجلس النواب في صبراتة أو سرت، موضحًا أن المشكلة أن هناك رئاستين وكل واحد يقول أنا رئيس البرلمان ولذلك يجب حل هذه المشكلة.

وجدد نصية تأكيده على أنه يجب سحب البساط من أسفل من يريد عرقلة منح الثقة بحجة التئام مجلس النواب، وأنه لابد أن تمر هذه الحكومة وأن يتم الضغط عليهم إعلاميا، وعلى النواب، وأن مسألة منح الثقة يمكن أن تتم حتى قبل أن يجتمع مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة اختارت الأعضاء في الحوار بهذه الطريقة وقرروا مجلس رئاسي وحكومة.

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