البيوضي: هناك مساعٍ لتفتيت الكيان الوطني من “تيار الخاسرين”

أكد المحلل السياسي، سليمان البيوضي، السبت، إن هناك من يسعى جاهدًا لتدمير التوافق وبناء السلام وسرقة كل التفاؤل ببداية مرحلة جديدة.

وقال البيوضي في تصريح صحفي أن “تيار الخاسرين” يسعى لتفتيت الكيان الوطني وإفشال مخرجات جنيف، وإن نجحوا في مشروعهم فإن صوت المدافع سيرتفع بديلاً عن صوت السلام.

ومن المقرر أن تنعقد جلسة لمجلس النواب غدا الإثنين، في مدينة صبراتة التي ستمهّد لجلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، كما يستمر توافد بقية الأعضاء إلى المدينة.

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