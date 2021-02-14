طقس ليبيا: تقلبات جوية وامطار وثلوج .. وهذه توقعاتها!

اشار تقرير حول حالة الطقس في ليبيا اليوم والايام القادمة إلى تاثر طقس ليبيا بتقلبات بداية من اليوم الاحد وحتى يوم الاربعاء.

ووفقا للتقرير فإن تأثير التقلبات يكون أيام الاحد والاثنين على المناطق الغربية، فيما يكون خلال ايام الاثنين – الاربعاء على المناطق الشرقية.

توقعات الثلوج :

من المتوقع يوم الاثنين وخاصة فترة المساء ان تشهد بعض مرتفعات الجبل الغربي زخات من الثلوج او امطار مع بعض الثلوج ، لكن تبقى احتمالية حدوث تراكم ضعيفة وربما بمناطق محدودة.

وبحسب التقرير فإن يوم الثلاثاء وحتى صباح الاربعاء هناك احتمالية لهطول الثلوج بمناطق الجبل الاخضر احتمال حدوث بعض التراكم في المناطق المرتفعة .

توقعات الامطار:

من المتوقع وفقا للتقرير هطول امطار خفيفة على المناطق الغربية وبشكل متفرق وتكون مابين 1-10 ملم خاصة على الساحل من طرابلس الى مصراتة .

واشار التقرير إلى أنه من المتوقع هطول امطار جيدة الاثنين بسرت وساحل الخليج حيث تتجاوز 25 ملم في بعض المناطق .

فيما يشهد الطقس يومي الاثنين والثلاثاء امطار جيدة بالمناطق الشرقية ونتوقعها غزيرة بالجبل الاخضر وطبرق كميات مابين 20-50 ملم .

ووفقا للتقرير فإن المنخفض يؤثر بشكل جيد على المناطق الشرقية والخليج مع امطار غزيرة في بعض المناطق. والتاثير اقل وخفيف بالمناطق الغربية مع امطار خفيفة اجمالاً.

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