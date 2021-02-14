«شعيب»: على السلطة الجديدة التركيز على الانتخابات فقط وترك كل شيء كما هو

وجه الصحفي والمحلل السياسي، علي شعيب، خطابا إلى رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، ورئيس الحكومة الجديدة، عبد الحميد دبيبة، مشيرا إلى أنه يشفق عليهما من ثقل الأمانة التي ابتليا بها.

وقال شعيب، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “اسمحا لي أن ابلغكما إشفاقي عليكما من ثقل الأمانة التي ابتليتما بها ممن اختاروكما لهذه المهمة العسيرة جدا في وقت انعدمت فيه وسائل اليسر بشريا وماليا”.

وأضاف “من سبقوكما إلى المسئولية باستثناء المرحوم عبد الرحيم الكيب وحكومته النزيهة لم يتركوا لكما ما ستجابهان به المطالب الحقيقية للشعب؛ والرغبات الجارفة لنهازي الفرص وأغنياء الأزمات وتجار الحروب عديمي الضمائر والمروءات”.

وتابع “حتى تخرجان من الورطة التي وضعتما فيها وتجتنبا غضب الله والشعب؛ وألا تلتفتا إلى المتربصين للفوز بلقاء أحدكما، أو كليكما؛ لتسليمكما ملفات سيرهم الذاتية الحصول على قرار تعيين بإحدى الوظائف السمينة بالداخل أو بالخارج؛ أو بعقد صفقة أعدوا لها حبائلها وكمائنهم؛ يمكنكما الأخذ بما يلي”.

وواصل “تيقنا أن مهمتكما قصيرة جدا، ولا تتجاوز 330 يوما فقط، أي إنها تقل عن 11 شهرا ولا أعتقد أن هذه المدة الزمنية ستكون كافية لاطلاعكما الكامل والدقيق على ملف واحد من الملفات العالقة وقادت ليبيا إلى ما هي فيه من أزمات وأقلها ما اعترف المستشار عقيلة صالح بأنه كان (خطأ)”.

واستطرد “في هذه الحالة أنصحكما أن تتركا كل شيء في أرضه، أي على ما هو عليه؛ وأن تركزا جهودكما على المهمة الرئيسية لكما وهي إقامة الانتخابات في موعدها المحدد 24 ديسمبر 2021”.

واستكمل “حتى لا تنفقا الوقت في ترضية هذا وذاك وإصلاح ذات البين مع هذه الجهة أو ذلك المكون الاجتماعي أو الجهوي فإنني أنصحكما، أيضا، بألا تتجاوز السلطة التنفيذية التي ستعملان بها للوصول الى ديسمبر 2021، عددا محدودا في وزاراتها السيادية التي في رأيي لا تزيد عن 5 وزارات، هي «الخارجية، الداخلية، الدفاع، المالية، العدل»”.

ورأى شعيب، أنه الابقاء على كل الهيئات والأجهزة والمؤسسات التي كان بعضها قد استحدث ارضاء لجهة أو منطقة؛ كما هي عليه، قائلا: “اتركوها لتفصل في أمرها ومصيرها الرئاسة والحكومة اللذين سينبثقان عن الانتخابات الديسمبرية المقبلة، وبذلك أتصور أنكما ستجنبان نفسيكما الكثير من المتاعب في هذا الخضم الآسن”.