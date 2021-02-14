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«الحبيب الأمين»: لن يحكمنا عبيد العقيد وعبّاد الجنود

تم النشر منذُ 53 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استعاد الحبيب الأمين، وزير الثقافة والمجتمع المدني الليبي الأسبق، وسفير ليبيا السابق في مالطا، الذكرى التاسعة لأحداث السابع عشر من فبراير لعام 2011 بالهجوم على أنصار الرئيس الراحل العقيد معمر القذافي.

وقال «الأمين»، في تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «هذا الفجر الذي أصبح بعده الصبح وتهاوى الظلام لن نعود للقيود».

ووصف وزير الثقافة والمجتمع المدني الليبي الأسبق أنصار ومؤيدي القوات المسلحة والنظام السابق بالنظام بـ«العبيد»، قائلا: «لن يحكمنا عبيد العقيد وعباد الجنود».

 

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الحبيب الأمين

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • نعم ونعمه الرأي «لن يحكمنا عبيد العقيد وعباد الجنود» ولكن من الممكن والممكن جدا ان يحكمنا عملاء اردوغان الذين باعوا شرفهم للاتراك وصفق لهم وأيدهم كل ليبي هرواك فالاخوان وكل غبي عامل نفسه فهمنا يكره العسكر ويركع تحت اقدام اردوغان ولا يركع لاردوغان الا كل من لنفسه خسران لأنها سيان ان تعبد الجنود او تركع لأردوغان ففي الحالتين انت لم تحافظ علي كرامتك كأنسان لا يحتفل بمجد غيره الا كل غبي فالاحتفال بنجاح ثورة 19مارس التي ازاحت القذافي الفضل فيها لا يرجع لليبيين فضحكة فبراير نكبه يجب ان يستحي من نفسه كل من شارك فيها وكل مدعي المشاركه فيها عليه انت يتوقف عن ادعاءه الكاذب

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