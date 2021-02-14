«الحبيب الأمين»: لن يحكمنا عبيد العقيد وعبّاد الجنود

استعاد الحبيب الأمين، وزير الثقافة والمجتمع المدني الليبي الأسبق، وسفير ليبيا السابق في مالطا، الذكرى التاسعة لأحداث السابع عشر من فبراير لعام 2011 بالهجوم على أنصار الرئيس الراحل العقيد معمر القذافي.

وقال «الأمين»، في تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «هذا الفجر الذي أصبح بعده الصبح وتهاوى الظلام لن نعود للقيود».

ووصف وزير الثقافة والمجتمع المدني الليبي الأسبق أنصار ومؤيدي القوات المسلحة والنظام السابق بالنظام بـ«العبيد»، قائلا: «لن يحكمنا عبيد العقيد وعباد الجنود».