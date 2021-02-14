يوسف الشريف: أردوغان لن يطمئن لانتخابات ليبيا إلا تحت سطوة الميليشيات ليضمن نتائجها

عبر الصحفي الأردني الفلسطيني المتخصص في الشأن التركي يوسف الشريف عن تشكيله في تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول اعتبار أن خروج جميع المرتزقة من ‎ليبيا هو مقدمة لانسحاب تركيا عسكريا.

وقال «الشريف»، عبر تغريدة له على حسابه بتويتر: «‏مازلت أختلف بالرأي مع التحليلات التي اعتبرت ان تصريحات ‎أردوغان عن خروج جميع القوات من ‎ليبيا هو مقدمة لانسحاب تركيا عسكريا من هناك».

واعتبر الصحفي المتخصص في الشأن التركي أن هذه التصريحات تخالف استراتيجية أنقرة وتصرفات أردوغان، قائلا: «هذا يخالف استراتيجية أنقرة وتصرفات أردوغان».

واختتم بقوله: إن أردوغان «لن يطمئن إلا إذا جرت انتخابات ليبيا ديسمبر المقبل تحت سطوة الميليشيات والمرتزقة ليضمن نتائجها».