«الهنقاري»: «ثورة فبراير» مازالت مستمرة ضد عصيان «قطيع العبيد»

رأى محمد الهنقاري، الذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه «محللاً سياسياً»، أن «ثورة فبراير»، مازالت مستمرة ضد ما وصفه بـ«قطيع العبيد»، وفقا لقوله.

وقال الهنقاري، في منشور له، عبر حسبه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “عشر سنوات و«ثورة فبراير الحرية» مازالت مستمرة ضد عصيان «قطيع العبيد» و«أسيادهم الأجانب»”، بحسب تعبيره.

وأول أمس هاجم «الهنقاري»، الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد، بعد زيارته للمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، قائلا: “اليوم يتنازل المنفي عن رتبته وصفته للأعلى منصب في البشرية إلى «شخص متمرد» على السلطة والشرعية ليصبح خادم مطيع لتنفيذ رغباته المجنونة”، على حد زعمه.

وتابع “كان الأفضل أن يتعامل معه بحكم الواقع وأن يختصر على الوسطاء فقط”، بحسب تعبيره.