الدبيبه يبدأ تقييم طلبات المرشحين لاختيار أعضاء الحكومة الجديدة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 February, 2021

بدأ رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبه تقييم طلبات المرشحين والسير الذاتية لاختيار أعضاء الحكومة وفق معايير الكفاءة مع مراعاة التنوع والمشاركة الواسعة.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن العمل متواصل بكل جد على تشكيل ‎حكومة الوحدة الوطنية، مضيفا بدأنا فعليا عملية التقييم لكل الترشيحات والسير الذاتية التي استلمناها، وستكون اختياراتنا وفق معايير الكفاءة مع مراعاة التنوع والمشاركة الواسعة.

وأضاف “لن نخيب الآمال المعقودة علينا بإذن الله، فالشعب الليبي يستحق الأفضل دائما”.