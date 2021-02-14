“ذي إيكونوميست‏”: إنهاء تدخل القوى الأجنبية وفتح الطريق الساحلي أهم تحديات الحكومة الجديدة

أفادت مجلة “ذي إيكونوميست‏” البريطانية، اليوم الأحد، بأن الحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الذي يرأسه محمد المنفي الذين تم اختيارهما عبر ملتقى الحوار السياسي، يواجهان بعض المشاكل القديمة.

وأوضحت المجلة في تقرير لها أن أهم هذه المشاكل هو فتح الطريق الساحلي و إنهاء تدخل القوى الأجنبية في البلاد، بالرغم من أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر هو وظيفة الحكومة الأساسية.

وأشارت المجلة إلى أن بعض القوى الأجنبية المتدخلة ربما لا تريد أن تنجح الإدارة الجديدة، لكن كان هناك ما يدعو للأمل في الأشهر الستة الماضية، لافتة إلى أن قرار وقف إطلاق النار الذي تفاوضت عليه الأمم المتحدة في أكتوبر صمد إلى حد كبير حتى الآن وتم تبادل الأسرى، كما تم رفع حظر تصدير النفط الذي يعد مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، بالإضافة إلى الاتفاق على سعر صرف واحد للدينار الليبي، واستئناف الرحلات الجوية بين الشرق والغرب.

وفي مقارنة بين الحكومة الجديدة وحكومة الوفاق غير المعتمدة، أشار التقرير إلى أنه عندما أنشأت الأمم المتحدة حكومة الوفاق في عام 2015، اجتمعت الأطراف خلف أبواب مغلقة وفرضت فائز السراج رئيسا للمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق ، لكن اختيار رئيس الحكومة الجديدة كان أكثر شفافية، فقد تم بث وقائع ملتقى الحوار على الهواء مباشرة على موقع الأمم المتحدة، وكذلك المقابلات مع المرشحين للمجلس الرئاسي ورئيس الوزراء.

ولفتت المجلة إلى أن أعضاء الملتقى فاجأوا المراقبين، عندما ورفضوا قائمة من السياسيين الأقوياء من الشرق والغرب لصالح أشخاص لم يتقلدوا مناصب رفيعة سابقا، مشيرة إلى أنه في المقابل تجاهلت الدول المنغمسة في الأزمة الليبية موعد 23 يناير الذي وضعته الأمم المتحدة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، ليشكل هذا الملف تحديا كبيرا أمام السلطات الجديدة.

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