احتمال سقوط ثلوج على مرتفعات الجبل الأخضر..توقعات الطقس على ليبيا

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد تقلبات جوية في حالة الطقس على مناطق الشمال مصحوبة بانخفاض ملحوظ في الحرارة مع رياح نشطة وفرصة سقوط أمطار خاصة على الشمال الشرقي.

وأفاد المركز أن الطقس في رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة مغيم يتخلله سقوط أمطار متفرقة على مصراتة وسرت.

وأضاف المركز أن الرياح شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانًا تتجاوز سرعتها 50 كيلو متر في الساعة على المناطق الساحلية.

وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (15 – 17) درجة مئوية على أغلب المناطق ولاتتجاوز (11) درجة مئوية على المرتفعات الجبلية وتكون أكثر انخفاضًا يوم الغد.

ولفت المركز إلى أن الطقس في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة السماء صافية فليلة السحب تتكاثر من هذه الليلة مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تكون جيدة خاصة على الخليج والجبل الأخضر تصحبها زوابع رعدية وقوط حبات البرد مع احتمال بسيط لهطول بعض الثلوج ليلة الثلاثاء على مرتفعات الجبل الأخضر.

وأوضح المركز أن الرياح تكون شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة يوم الغد تتجاوز 50 كيلو متر في الساعة على المناق الساحلية.

ولفت المركز إلى أن درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (16 – 22) درجة وتسجل انخفاضا ملحوظًا يوم الغد حيث تسجل أقل من (08) درجات على الجبل الأخضر.

وأضاف المركز أن حالة الطقس في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة السماء صافية إلى قليلة السحب على أغلب المناطق تتكاثر أحيانًا على غدامس والحمادة والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وأفاد أن درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (21 – 25) درجة مئوية وتسجل انخفاضًا ملحوظًا يوم الغد على أغب المناطق.

وبين المركز أن الطقس في الكفرة السرير تازربو السماء صافية متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (23 – 25) درجة مئوية وتسجل انخفاضا يوم الثلاثاء.