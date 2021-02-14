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العقوري لسفير إسبانيا: حريصون على دعم المجلس الرئاسي للقيام بمهامه

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 February, 2021

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري خلال اتصال هاتفي مع سفير إسبانيا لدى ليبيا فرانشيسكو خافـيير حرص المجلس على دعم المجلس الرئاسي الجديد  للقيام بمهامه وأبرزها تهيئة البلاد للانتخابات نهاية هذا العام.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن العقوري أكد حرص المجلس على تعزيز التعاون مع الجانب الاسباني وخاصة في المجال الاقتصادي نظرا للمميزات التي تتمتع بها الشركات الاسبانية واحتياجات السوق الليبي، مضيفا أن لجنة الخارجية تحرص على تعزيز التعاون مع البرلمان الاسباني والاستفادة من خبراته

وأشار العقوري إلى أن الجانب الإسباني كان يقف دائما مع تطلعات الشعب الليبي إلى الاستقرار والسلام والديمقراطية ورفض التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية .

وبحث الجانبان آخر التطورات السياسية وأبرزها اختيار رئيس المجلس الرئاسي ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية وأكد الجانبان على تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين .

من جانبه ثمن السفير الاسباني دور مجلس النواب في دعم الاستقرار وجدد استعداد بلاده لدعم ليبيا نحو الاستقرار وتعزيز العلاقات في جميع المجالات

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • في إطار بحث استيفاني عن تسويه في ليبيا تباحثت مع الدول المتداخله في الشأن الليبي ومنهما تركيا فأصر اردوغان ان يكون رئيس وزراء ليبيا في الفتره الانتقاليه التي تسبق استفتاء 24 ديسمبر القادم من المحافظه التركيه رقم 82 اي مصراته أو من المحافظه التركيه رقم 83  أي طرابلس او المحافظه 84 أي الزاويه فبدأت مشوار البحث عن شخص موالي لتركيا ومقبول لدي الغرب الاستعماري واصبحت تحك في رأسها وتقول من يا ربي الموالي لتركيا الذي لا يعلرض توليه الغرب الاستعناري من ياربي الذي يجهل مندوبوا الشرق الليبي في لجنة الصور المتحركه  المكونه 75 صوره انه موالي لتركيا من ياربي من ياربي ثم قالت وجدت لقد وجدته فنفذت خطتها ولعبت لعبتها وجاء اختيارها مفاجئ وغير متوقع  وتم ترشيح 4 اشخاص احدهم منغولي علي الخفيف لأن البله المنغولي 3 درجات او ما يعرف بمتلازمة داون واصبح الليبيين يترقبوا فيما ستؤول اليه حالة ليبيا وأكثر المتفائلين { قال يا اقعادك زرع اذا كان هاضول هم حصادته  }  { لأن المجري بعيد وشوك وضع ليبيا جد معقد بسبب تدخل دول ذات مصالح في ليبيا فالعملاء الذين اختارهم ليون سابقا في الصخيرات فشلوا في كل شئ إلا في شئ واحد وهو جعل غرب ليبيا محميه تركيه فأستفادت منهم تركيا بحصولها علي قواعد عسكريه ولم يستفيد الليبيين ممن عينهم ليون علي رقاب الليبيين أي شئ واليوم الليبيين يقولون خيرها في غيرها واصبحوا يتطلعوا الي ما سيقدمه لهم المعينين الجدد بجرت قلم من استيفاني في الخفاء وبمسرحية الكمبارس ال 75 في العلن وبيما ان الشأن الليبي يعنيهم أكثر ما يعني أستيفاني الا ان جرت القلم لم تكن منهم والذي بدأ منهم هو الظهور والتجمهر امام عدسة التلفزيون وكلما كان الاخراج جيد كلما تبدو الصوره مشابه للحقيقه وبالتالي اعتقد الليبيين ان لجنتهم ال75  هي التي اختارت وأن بها رجال فاعلون بينما هم مخدعون وهم غير واعون لاتفاق الثالوث استيفان -اردوغان- أخوان- بمباركه الغرب الاستعماري

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