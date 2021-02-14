العقوري لسفير إسبانيا: حريصون على دعم المجلس الرئاسي للقيام بمهامه

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 February, 2021

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري خلال اتصال هاتفي مع سفير إسبانيا لدى ليبيا فرانشيسكو خافـيير حرص المجلس على دعم المجلس الرئاسي الجديد للقيام بمهامه وأبرزها تهيئة البلاد للانتخابات نهاية هذا العام.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن العقوري أكد حرص المجلس على تعزيز التعاون مع الجانب الاسباني وخاصة في المجال الاقتصادي نظرا للمميزات التي تتمتع بها الشركات الاسبانية واحتياجات السوق الليبي، مضيفا أن لجنة الخارجية تحرص على تعزيز التعاون مع البرلمان الاسباني والاستفادة من خبراته

وأشار العقوري إلى أن الجانب الإسباني كان يقف دائما مع تطلعات الشعب الليبي إلى الاستقرار والسلام والديمقراطية ورفض التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية .

وبحث الجانبان آخر التطورات السياسية وأبرزها اختيار رئيس المجلس الرئاسي ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية وأكد الجانبان على تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين .

من جانبه ثمن السفير الاسباني دور مجلس النواب في دعم الاستقرار وجدد استعداد بلاده لدعم ليبيا نحو الاستقرار وتعزيز العلاقات في جميع المجالات