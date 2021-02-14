حريق ضخم في مزارع النخيل بقرية “مرادة”

شهدت قرية مرادة بين الجفرة والواحات الشرقية، حريقاً هائلاً في مزارع النخيل، على امتداد كيلومترين، وأسفر الحريق عن إصابة أحد رجال الإطفاء أثناء محاولات إخماد النيران.

وذكرت هيئة السلامة الوطنية، أن الحرائق ظلت مشتعلة على مدار يوم كامل، فيما حاولت فرق الإطفاء التابعة لقسم مرادة إخماد الحريق بشاحنة إطفاء واحدة لكن من دون جدوى، جراء قلة الإمكانات وشاحنات الإطفاء.

وأشادت الهيئة بالعاملين في حقل الراقوبة النفطي التابع لشركة سرت الذي يبعد عشرين كيلومتراً، عن موقع الحريق لدعم فرع الهيئة في مرادة بشاحنة إطفاء.

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