يوسف سوف: تحقق أهداف «المنفي» سيكون أساسا للعبور إلى حالة الدولة المستقرة

أكد يوسف سوف، المستشار القضائي، أنه لو تحققت الأهداف التي أعلنها محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الجديد، في طبرق، سوف تكون أساسا للعبور إلى حالة الدولة المستقرة.

وقال سوف، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “رئيس المجلس الرئيسي الجديد قال في طبرق «إن برنامج السلطة الجديدة يتضمن ثلاثة أهداف أساسية وهي: توحيد المؤسسة العسكرية، وتوحيد مؤسسات الدولة، والمصالحة الوطنية»، هذه الأهداف لو تحققت ستكون أساسا للعبور إلى حالة الدولة المستقرة، حيث يمكن البناء على ذلك والسير نحو استكمال بقية الأسس”.

وأضاف “علينا نحن الليبيين، أصحاب المصلحة الحقيقية في هذا الوطن، أن نكون عونا في تحقيق ذلك وهذا لن يتأتى إلا إذا تمسكنا بخيار السلام، مسار التوافق، مسار التصالح من أجل الإنقاذ، ولا مصلحة لنا إلا في هذا الاتجاه، جربنا الصراع السلطوي فكانت نتائجه الحرب والاقتتال والتدخل والاحتلال”.

وتابع “علينا أن نتوقف عن السياسة وصراعاتها الآن، والتركيز على إعادة وطن نخشى من ضياعه، الآن ليس وقت الدعايات السياسية، والحزبية، والمصلحية، فوقت كل هذا بعد أن تعود ليبيا وتستقر. هذه ربما تكون الفرصة الأخيرة، فلا تضيعوها”.