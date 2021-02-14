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يوسف سوف: تحقق أهداف «المنفي» سيكون أساسا للعبور إلى حالة الدولة المستقرة

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد يوسف سوف، المستشار القضائي، أنه لو تحققت الأهداف التي أعلنها محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الجديد، في طبرق، سوف تكون أساسا للعبور إلى حالة الدولة المستقرة.

وقال سوف، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “رئيس المجلس الرئيسي الجديد قال في طبرق «إن برنامج السلطة الجديدة يتضمن ثلاثة أهداف أساسية وهي: توحيد المؤسسة العسكرية، وتوحيد مؤسسات الدولة، والمصالحة الوطنية»، هذه الأهداف لو تحققت ستكون أساسا للعبور إلى حالة الدولة المستقرة، حيث يمكن البناء على ذلك والسير نحو استكمال بقية الأسس”.

وأضاف “علينا نحن الليبيين، أصحاب المصلحة الحقيقية في هذا الوطن، أن نكون عونا في تحقيق ذلك وهذا لن يتأتى إلا إذا تمسكنا بخيار السلام، مسار التوافق، مسار التصالح من أجل الإنقاذ، ولا مصلحة لنا إلا في هذا الاتجاه، جربنا الصراع السلطوي فكانت نتائجه الحرب والاقتتال والتدخل والاحتلال”.

وتابع “علينا أن نتوقف عن السياسة وصراعاتها الآن، والتركيز على إعادة وطن نخشى من ضياعه، الآن ليس وقت الدعايات السياسية، والحزبية، والمصلحية، فوقت كل هذا بعد أن تعود ليبيا وتستقر. هذه ربما تكون الفرصة الأخيرة، فلا تضيعوها”.

الوسوم

«المنفي الأزمة الليبية السلطة الجديدة المجلس الرئاسي الجديد ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ثالوث الشر لايبقي ولا يذر ( 1 -استيفان 2 – أردوغان
    3 – أخوان – زيد عليهم مباركه الغرب الاستعماري) في إطار بحث استيفاني عن تسويه في ليبيا تباحثت مع الدول المتداخله في الشأن الليبي ومنهما تركيا فأصر اردوغان ان يكون رئيس وزراء ليبيا في الفتره الانتقاليه التي تسبق استفتاء 24 ديسمبر القادم من المحافظه التركيه رقم 82 اي مصراته أو من المحافظه التركيه رقم 83 أي طرابلس او المحافظه 84 أي الزاويه فبدأت مشوار البحث عن شخص موالي لتركيا ومقبول لدي الغرب الاستعماري واصبحت تحك في رأسها وتقول من يا ربي الموالي لتركيا الذي لا يعلرض توليه الغرب الاستعناري من ياربي الذي يجهل مندوبوا الشرق الليبي في لجنة الصور المتحركه المكونه 75 صوره انه موالي لتركيا من ياربي من ياربي ثم قالت وجدت لقد وجدته فنفذت خطتها ولعبت لعبتها وجاء اختيارها مفاجئ وغير متوقع وتم ترشيح 4 اشخاص احدهم منغولي علي الخفيف لأن البله المنغولي 3 درجات او ما يعرف بمتلازمة داون واصبح الليبيين يترقبوا فيما ستؤول اليه حالة ليبيا وأكثر المتفائلين { قال يا اقعادك زرع اذا كان هاضول هم حصادته } { لأن المجري بعيد وشوك وضع ليبيا جد معقد بسبب تدخل دول ذات مصالح في ليبيا فالعملاء الذين اختارهم ليون سابقا في الصخيرات فشلوا في كل شئ إلا في شئ واحد وهو جعل غرب ليبيا محميه تركيه فأستفادت منهم تركيا بحصولها علي قواعد عسكريه ولم يستفيد الليبيين ممن عينهم ليون علي رقاب الليبيين أي شئ واليوم الليبيين يقولون خيرها في غيرها واصبحوا يتطلعوا الي ما سيقدمه لهم المعينين الجدد بجرت قلم من استيفاني في الخفاء وبمسرحية الكمبارس ال 75 في العلن وبيما ان الشأن الليبي يعنيهم أكثر ما يعني أستيفاني الا ان جرت القلم لم تكن منهم والذي بدأ منهم هو الظهور والتجمهر امام عدسة التلفزيون وكلما كان الاخراج جيد كلما تبدو الصوره مشابه للحقيقه وبالتالي اعتقد الليبيين ان لجنتهم ال75 هي التي اختارت وأن بها رجال فاعلون بينما هم مخدعون وهم غير واعون لاتفاق

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