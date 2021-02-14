وصول برلمانيين إلى صبراتة للمشاركة في جلسة الاثنين

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 February, 2021

أعلن مجلس النواب الموازي وصول أعضاء من المجلس لمدينة صبراتة قادمين من بنغازي للمشاركة في جلسة مجلس النواب المقررة يوم غد الاثنين التي ستمهّد لجلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب الموازي أن أعضاء المجلس الذين وصلوا أمس السبت لصبراته هم من النواب المجتمعين في طبرق.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الجلسة المزمع عقدها يوم الإثنين المقبل، ستناقش مكان وجدول أعمال الجلسة الرسمية التي ستعقد عند اكتمال تشكيلة الحكومة وعرضها على المجلس، فيما سيتجه بقية الأعضاء اليوم الأحد إلى مقر إقامتهم في مدينة صبراتة.