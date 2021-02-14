صحف عربية: استمرار التدخل العسكري التركي في ليبيا سيعرقل الحل السياسي

ذكرت تقارير إخبارية صادرة عن صحف عربية، أن النظام التركي بات يواجه ضغوطاً متزايدة لسحب قواته ومرتزقته من غرب ليبيا، معتبرة أن استمرار تدخله العسكري سيعرقل أي جهود حقيقية لتكريس الحل السياسي والمضي قدماً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وقالت صحيفة البيان الإماراتية، إن السلطات التنفيذية الجديدة المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ستضع ملف المقاتلين الأجانب في أولوية اهتماماتها، وستتولى إرسال وفود إلى عدد من العواصم من بينها أنقرة وموسكو لبدء مناقشة إجلاء المرتزقة من البلاد، حتى لا يمثل وجودهم عقبة في طريق الحل السياسي الشامل والذي سينبني على أساسي توحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية.

وفي صحيفة الاتحاد الإماراتية، أفاد خبراء ومحللون سياسيون بأن التصريحات التركية حول استمرار قواتها العسكرية في ليبيا بعد الاتفاق السياسي الأخير، هي اعتراف رسمي بإصرار القيادة التركية على مساعيها التوسعية التي تهدف من خلالها إلى نهب مقدرات الشعب الليبي.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، لصحيفة الشرق الأوسط أن تركيا تستعد لإرسال دفعة جديدة من المرتزقة السوريين من فصائل المعارضة المسلحة الموالية لها، بعدما أوقفت عودة دفعة جديدة منهم الأسبوع الماضي.

و أشارت صحيفة العرب اللندنية إلى أن عدم اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن، بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، يعكس تبدّد فرص تهدئة حقيقية بين أنقرة وواشنطن في الوقت الراهن، ما يمهد لمواجهة في المستقبل القريب بين البلدين.

وتطرقت صحيفة أخبار الخليج إلى الاتصاليين الهاتفيين اللذان أجراهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السادس من هذا الشهر، مع محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، وعبد الحميد دبيبة، رئيس الحكومة الجديدة في طرابلس.

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