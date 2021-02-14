“ضبابية” حول مخرجات المحادثات الدستورية الليبية في “الغردقة”

استضافت مدينة الغردقة المصرية للمرة الثالثة محادثات دستورية بين الأطراف الليبية استمرت لثلاثة أيام؛ هدفها المعلن إيجاد قاعدة دستورية وقانونية لإجراء الانتخابات.

وأحاطت ضبابية بالاجتماع الثالث إذ لم يوزع البيان الرسمي الذي يوضح تفاصيل الاتفاقات والتفاهمات وأبرز التوصيات والنتائج باستثناء تصريحات مقتضبة لبعض المشاركين.

ومن جانبه، أكد عضو لجنة المسار الدستوري عز الدين قويرب وعبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، أن المجتمعين توافقوا بداية على أن المضي في عملية الاستفتاء على الدستور حق ومسار أصيل.

وأشار إلى أن اللجنة قد وضعت سيناريو بديلا في حال تعذر المضي في الاستفتاء لأي سبب، أو في حال لم يكن الدستور الدائم القاعدة للانتخابات البرلمانية والرئاسية ولم يكن جاهزا قبل الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، بأن يصار لإجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية وفقا لمقترح فبراير الأصلي، ما يعني الإيفاء بالاستحقاقين معا في آن واحد دون تقديم استحقاق وتأخير آخر على أن تستكمل عملية الاستفتاء لاحقا بشكل طبيعي أي بعد الانتخابات المزمع إجراؤها أواخر هذا العام.

نتيجة مهمة لم يتم إصدارها في بيان أو مؤتمر صحفي رسمي، تهدف لوضع إطار دستوري للانتخابات القادمة ولكن عدم الإفصاح عنها بشكل رسمي وعبر وسائل الإعلام يثير بعض الشكوك والمخاوف ويضع هالة من الضبابية حول المخرجات.

وتبقى رغم كل هذه الشكوك آمال الليبيين قائمة على نجاح هذه اللقاءات والحوارات التي حالت دول العالم أن تعبر بالأزمة الليبية من النفق المظلم إلى بر الأمان.

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