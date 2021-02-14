اللجان التسييرية ببلديات المنطقة الغربية تستقبل في زوارة أعضاء البرلمان

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 February, 2021

أستقبل عميد وأعضاء من المجلس البلدي زوارة رفقة عمداء ورؤساء اللجان التسيرية ببلديات المنطقة الغربية أعضاء من البرلمان الليبي الذين وصلوا إلى مدينة زوارة عبر مطارها الدولي للمشاركة في جلسة مجلس النواب الليبي المقررة يوم الإثنين 15 فبراير بمدينة صبراتة .

وبين المكتب الإعلامي لبلدية زوارة أن عميد البلدية دعا النواب لتحمل المسؤولية التاريخية في هذه الضروف الصعبة التي تمر بها البلاد والعمل على توفير المناخ المناسب لإجراء الإنتخابات العامة في موعدها المقرر فى ديسمبر القادم ووضع الأساس لبناء ليبيا المدنية الديمقراطية المنشودة .

ويعقد عدد من أعضاء مجلس النوّاب الليبي يوم غد الأثنين جلسة تمهيدية بمدينة صبراتة للتحضير للجلسة العامة لاعتماد المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الجديدة ودراسة آلية اعتماد السلطة التنفيذية الجديدة، وهل ستكون بعملية التصويت المباشر وفي جلسة عامة، أو عبر الدائرة المغلقة بنظام “زووم” المعتمد من البعثة.