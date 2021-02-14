اليوم.. وزارة التعليم تعلن نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا الدور الثاني 2020 بالمنطقة الغربية

أعلنت وزارة التعليم الليبية عن اقامة مراسم اعتماد و اعلان نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا للعام الدراسي 2020 2019 الدور الثاني اليوم الاحد 14 فبراير 2021 .

وقالت الوزارة في تصريحات لوكيل وزارة التعليم عادل جمعة أنها وزارة التعيلم الليبية ستقوم اليوم باعلان نتائج الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2020-2019 في المنطقة الغربية ظهر اليوم .

وكان وكيل وزارة التعليم تفقد مساء السبت سير العمل داخل المركز الوطني للامتحانات استعداداً لإعلان نتيجة الدور الثانى لطلبة الشهادة الثانوية، وكذلك مُتابعة أعمال التصحيح لامتحانات الدور الثانى لطلبة الشهادة الإعدادية.

واجتمع خلال زيارته التفقّدية مع مدير المركز “السيد أحمد مسعود” والذي أكد بأن المواعيد التي أعلنت عليها الوزارة ثابتة وسيتم الإعلان غداً على نتيجة الدور الثانى لطلبة الشهادة الثانوية والأحد بعد القادم سيكُون إعلان نتيجة الدور الثانى لطلبة الشهادة الإعدادية والاستمارات الخاصة بالناجحين في الدور الأول بالشهادة الإعدادية سيتم توزيعها على مكان الامتحانات ابتداءً من الاثنين القادم .

وسيتم اعتماد نتيجة الدور الثاني لطلبة الشهادة الثانوية ظهر اليوم الأحد 14 فبراير 2021م، فيما سيتم اعتماد نتيجة الدور الثاني لطلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي يوم الأحد 21 فبراير 2021م ..

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