«العلاقي» لـ«دبيبة»: عليك زيارة بنغازي فالحقيقة تكمن دائما وأبدا بها

طالب وزير العدل السابق في المجلس الانتقالي محمد العلاقي، عبد الحميد دبيبة، رئيس الحكومة الجديدة، بضرورة زيارة الشرق وخاصة مدينة بنغازي، مشددا على أن الحقيقة دائما تكمن بها.

وقال العلاقي في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “السيد عبد الحميد دبيبة، طريق النجاح واضح وجلي”.

وأضاف “لعدة أسباب لا يصعب عليكم رصدها، لابد من زيارة الشرق ومن بنغازي تحديدا. ذلك أنه في بنغازي تكمن الحقيقة دائما وأبدا”.

ويوم الخميس الماضي، استقبل المشير خليفة حفتر، الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد، في مكتبه بمقر القيادة العامة بالرجمة في مدينة بنغازي.

وتم خلال اللقاء طرح وجهات النظر بين الطرفين وتأكيد القائد العام على دعم القوات المسلحة لعملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات، كما أكد المشير حفتر، على دعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي انتجها “الحوار السياسي” لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر المقبل.