إزالة الألغام.. تقدّم جديد لصالح لجنة 5+5 العسكرية

باشرت فرق الهندسة العسكرية المكلفة من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عمليات نزع الألغام من الطريق الساحلي الرابط بين سرت ومصراتة لفتح الطريق الرابطة بين شرق البلاد وغربها.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن اتفقت اللجنة العسكرية المشتركة على البدء في نزع الألغام تمهيدا لفتح الطريق الساحلية واستكمال المناقشات بشأن آليات تطبيق بنود وقف إطلاق النار وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد بشكل نهائي.

وانفردت كاميرا 218 بتغطية مجريات بداية إزالة الألغام ومخلفات الحروب وتابعت عن قرب آخر الأعمال التي تقوم بها الهندسة العسكرية التابعة للقيادة العامة بالجيش الوطني.

وخلال هذه العملية تم إعدام ما يقدر بحوالي 15 طنا من مخلفات الحرب في ظل نقص كبير في المعدات الخاصة بنزع الألغام من باطن الأرض ما يحمي أرواح الهندسة العسكرية والمواطنين على حد سواء.

ترقب وتفاؤل حذر يسيطران على مختلف الأوساط الليبية والمهتمين بالشأن الليبي في انتظار تعامل السلطة الجديدة مع التحديات المختلفة التي تعيشها ليبيا فهل ينجح المسؤولون بالخروج من الأزمة التي استمرت طويلا.

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