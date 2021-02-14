في ثالث زياراته.. المنفي في البيضاء اليوم

وصل صباح اليوم الأحد رئيس المجلس الرئاسي الجديد الدكتور محمد يونس المنفي لمدينة البيضاء في زيارة رسمية.

والبيضاء هي ثالث المدن التي يزورها المنفي، بعدما زار بنغازي وطبرق أمس الجمعة.

وكان في استقبال المنفي بالبيضاء، عمداء بلديات البيضاء وشحات والساحل والبلديات المجاورة، ورئيس جامعة عمر المختار وأعضاء هيئة التدريس والحكماء والأعيان والذين رحبوا بهذه الزيارة.

المنفي يصل إلى البيضاء في أول زيارة للمدينة

وصباح الجمعة وصل المنفي إلى طبرق قادمًا من مدينة بنغازي، في ثاني زيارة بعد تسميته الأسبوع الماضي، على ما أفاد مراسل «بوابة الوسط» في المدينة.

وكانت مدينة بنغازي المحطة الأولى في أول زيارة للمنفي إلى ليبيا منذ تسميته، حيث التقى الخميس، ممثل القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وعددًا من المسؤولين الأمنيين والعسكريين والشخصيات الاجتماعية، بمجرد هبوط طائرته في مطار بنينا قادمة من مطار أثينا.

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