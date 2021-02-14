هذه نتائج لقاء المبعوث الأممي والسفير الأمريكي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 February, 2021

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش في تونس السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بمشاركة نائبة مساعد وزير الخارجية كارين ساساهارا بالفيديو من واشنطن.

وبينت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع تويتر أن كوبيتش بدأ رحلاته التعريفية في المنطقة.

وأكدت سفارة الولايات المتحدة التزامها بالدعم الكامل للمبعوث الأممي أثناء قيامه بمهمته كما ركز اللقاء على الاستعداد للانتخابات المقررة في ديسمبر 2021.