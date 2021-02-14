مطار معيتيقة الدولي: تأخير الرحلات المتجهة إلى إسطنبول

أعلن مطار معيتيقة الدولي إجبار الشركات الناقلة لرحلات إلى مطار إسطنبول الدولي على تأخير رحلاتها المقررة اليوم الأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية في المطار التركي والمنطقة المحيطة به.

وأضاف المطار في بيان أن «الأجنحة الليبية أغلقت منصة قبول الركاب، فيما يتجه الركاب لاتمام اجرءات الصعود، على أن يكون الإقلاع على متن الخطوط الليبية في الرابعة عصرا».

وأشار البيان إلى أن الخطوط الجوية الافريقية فتحت منصة قبول الركاب؛ بينما سيكون الإقلاع منها في الرابعة والنصف عصرا.

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