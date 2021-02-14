«المونيتور» الأمريكي: تركيا سترفض أي سلطة في ليبيا تهدد اتفاقية «أردوغان» مع «الوفاق»

نشر موقع «المونيتور» الإخباري الأميركي تقريرا أكد فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن يتنازل عن الاتفاقية التي وقعها مع حكومة الوفاق، مشيرا إلى أنه أمام ذلك سيرفض أي سلطة جديدة في ليبيا يمكن أن تمثل تهديدا لتلك الاتفاقية.

وذكر التقرير، أن أنقرة سترفض أي سلطة جديدة في ليبيا إذا شعرت أنها قد تعمل على إلغاء مذكرتها الأمنية وصفقاتها البحرية المبرمة مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وأوضح التقرير أن المحك الحقيقي هو سحب السلطات التركية لقواتها ومرتزقتها السوريين من الأراضي الليبية، مشيراً إلى أن هناك نقطة حاسمة وفرصة اليوم في ليبيا، وهي فمن أن تكون البلاد بأكملها تحت سلطة الحكومة المؤقتة، ما سيشكل أملًا حقيقيًا في طريق إنهاء الحرب.

ولفت التقرير إلى أن نجاح ليبيا سيعتمد على قبول القوى الخارجية المتدخلة في شؤونها وعلى رأسها تركيا بالتسوية الأممية، وبخلاف ذلك لن تكون هناك فرصة لليبيا.

ونوه أن المصالحة بين دول الخليج التي شهدتها القمة الخليجية الأخيرة في السعودية ساعدت في تحسين وضع الأزمة الليبية.