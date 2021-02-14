إبراهيم: الآمال بالحكومة الجديدة دليل على عدم استيعاب شروط اللعبة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 February, 2021

أكد آخر متحدث باسم النظام السابق موسى إبراهيم أن الآمال التي يعقدها البعض على الحكومة الجديدة هي دليل آخر على أن هذا البعض، وبعد 10 سنوات، مازال لم يستوعب شروط اللعبة

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وقال إبراهيم في تدوينة له بموقع “فيسبوك” أن “الآمال التي يعقدها البعض على الحكومة الجديدة هي دليل آخر على أن هذا البعض، وبعد 10 سنوات، مازال لم يستوعب شروط اللعبة” مضيفا “أما نحن في التيار الجماهيري فسيكون علينا أن نجيب عن السؤال التاريخي الذي ستوجهه لنا الأجيال القادمة: لماذا، ونحن في سنة 2021، لم ننظم صفوفنا، ونوحد قيادتنا، ونقدم مشروعنا الوطني لليبيين؟”