ليبيا الان

إبراهيم: الآمال بالحكومة الجديدة دليل على عدم استيعاب شروط اللعبة

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 February, 2021

أكد آخر متحدث باسم النظام السابق موسى إبراهيم أن الآمال التي يعقدها البعض على الحكومة الجديدة هي دليل آخر على أن هذا البعض، وبعد 10 سنوات، مازال لم يستوعب شروط اللعبة

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وقال إبراهيم في تدوينة له بموقع “فيسبوك” أن “الآمال التي يعقدها البعض على الحكومة الجديدة هي دليل آخر على أن هذا البعض، وبعد 10 سنوات، مازال لم يستوعب شروط اللعبة” مضيفا “أما نحن في التيار الجماهيري فسيكون علينا أن نجيب عن السؤال التاريخي الذي ستوجهه لنا الأجيال القادمة: لماذا، ونحن في سنة 2021، لم ننظم صفوفنا، ونوحد قيادتنا، ونقدم مشروعنا الوطني لليبيين؟”

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • ليس لدولنا العربيه وليس اغلب دول العالم الثالث مشروع وطني صرف دون أي تدخل من الدول الكبري صاحب العضويه الدائمه فامريكا وبربيباتها الاوربيات لديهم اشتراطات بنسب متفاوته علي كل شعب يريد ان يبني دوله حديثه فالتدخل الفج والواضح في شؤون الدول العربيه فقط اما الدول الآخري فالتدخل في شؤونها بسيط ولا يكاد يري أما ضغوط امريكا علي من يحتاج الي المساعده الاقتصاديه هو الاعتراف باسرائيل ومن من الدوله التي لا تتلقي في مساعدات سنويه من امريكا وكله بثمنه

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