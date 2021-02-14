الفلاح: زيارة المنفي إلى مدن المنطقة الشرقية أمر متوقع يهدف إلى إنهاء الانقسام

ليبيا – قال رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية جمال الفلاح إن زيارة محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي إلى المدن المختلفة أمر متوقع يهدف إلى لم الشمل وإنهاء الانقسام.

الفلاح وفي تصريح لقناة “الغد” المصرية أمس السبت أوضح أن الحكومة الليبية الجديدة ستكون حكومة وحدة وطنية، على أن تكون المصالحة أولى اهتمامات المجلس الرئاسي الجديد.

وبيّن أن المؤسسة العسكرية تواجه العديد من التحديات والعقبات، الأمر الذي دفع المنفي إلى دعم جهود اللجنة الأمنية المشتركة 5+5، المعنية بتوحيد المؤسسة الأمنية والعسكرية.

وأضاف: “الشعب الليبي يعاني الأمرين بداية من ارتفاع الأسعار، والحالة الاقتصادية المتردية، وتداعيات جائحة كورونا، كلها أوضاع تأكل مؤسسات الدولة من الداخل”.

الفلاح طالب بالتكاتف لدعم جهود المؤسسة العسكرية لتحقيق الاستقرار الأمني النسبي في ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية