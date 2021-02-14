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«الأرصاد» تحذر من رياح نشطة على معظم الساحل وارتفاع الموج يصل إلى 3.5 متر

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية إلى بحرية نشطة على معظم الساحل تتراوح سرعتها بين (25-30) عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم أن ارتفاع الموج سيصل إلى 3.50 متر.

الساحل من رأس أجديرإلى سرت:
السماء مغيمة يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

الرياح شمالية غربية إلى بحري سرعته تتراوح ما بين (20 – 30) عقدة .

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.50–3.50) متر .

البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب.

درجة حرارة سطح البحر (16-17) مْ.

الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج .

الساحل من الخليج إلى طبرق:
فرصة سقوط أمطار جيدة غدا خاصة على الخليج الى الجبل الأخضر يتخللها خلايا من السحب الرعدية.

شمالية غربية إلى بحري ومتغير الاتجاه اليوم، على ساحل طبرق سرعته بين (10 – 20) عقدة تصل إلى (25) عقدة، على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50–3) أمتار.

البحر خفيف الموج إلى مضطرب.

درجة حرارة سطح البحر (16-17) مْ.

الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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