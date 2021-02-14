«الأرصاد» تحذر من رياح نشطة على معظم الساحل وارتفاع الموج يصل إلى 3.5 متر

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية إلى بحرية نشطة على معظم الساحل تتراوح سرعتها بين (25-30) عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم أن ارتفاع الموج سيصل إلى 3.50 متر.

الساحل من رأس أجديرإلى سرت:

السماء مغيمة يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

الرياح شمالية غربية إلى بحري سرعته تتراوح ما بين (20 – 30) عقدة .

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.50–3.50) متر .

البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب.

درجة حرارة سطح البحر (16-17) مْ.

الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج .

الساحل من الخليج إلى طبرق:

فرصة سقوط أمطار جيدة غدا خاصة على الخليج الى الجبل الأخضر يتخللها خلايا من السحب الرعدية.

شمالية غربية إلى بحري ومتغير الاتجاه اليوم، على ساحل طبرق سرعته بين (10 – 20) عقدة تصل إلى (25) عقدة، على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50–3) أمتار.

البحر خفيف الموج إلى مضطرب.

درجة حرارة سطح البحر (16-17) مْ.

الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج.

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