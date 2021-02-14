المرصد السوري: تركيا أوقفت عودة المرتزقة من ليبيا إلى سوريا وأرسلت دفعات جديدة

أكد مدير مايسمى بالمرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن، اليوم الأحد، أنه ما زالت حركة الطائرات التركية التي تهدف إلى نقل المرتزقة والإرهابيين إلى مناطق غرب ليبيا مستمرة حتى الآن.

وأوضح عبد الرحمن في تصريحات صحفية أنه تم وقف رحلات عودة مجموعة من المرتزقة السوريين من ليبيا للمرة الثانية خلال الشهر الماضي، لأسباب مجهولة، فيما لا تزال فيه الخطوط الجوية التركية تعمل على إرسال دفعات جديدة من هؤلاء.

وأشار عبد الرحمن إلى أن الحكومة التركية تعمل على تقويض التوافق الليبي، وإحباط جهود إخراج المرتزقة من ليبيا ممن تم إيقاف عمليات عودتهم إلى سوريا منذ منتصف نوفمبر الماضي.

وقال عبد الرحمن إنهم كانوا في انتظار عودة دفعة جديدة من هؤلاء المرتزقة الموجودين في ليبيا البالغ عددهم 7 آلاف بحلول نهاية الشهر الماضي، ولكن الواقع كان أن هذه الدفعة تأجلت، وبدلًا من ذلك جرى تجهيز دفعة جديدة لإرسالها، والآن الحرب في متوقفة متسائلا: ماذا تريد تركيا من ذلك.. ولماذا تصر على تحويل أبناء الشعب السوري إلى مرتزقة؟ ولماذا تريد إبقاء هؤلاء المرتزقة في ليبيا على الرغم من أن هناك امتعاض في صفوف الكثيرين منهم واللذين باتوا يعلمون أنهم منبوذون لأنهم ليسوا جزء من الشعب الليبي؟.

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