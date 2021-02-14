العقوري يبحث مع السفير الإسباني سبل تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي

ليبيا – تلقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري اتصالًا هاتفيًا من فرانشيسكو خافيير سفير مملكة إسبانيا لدى ليبيا، حيث تباحث الجانبان آخر في التطورات السياسية وأبرزها اختيار رئيس المجلس الرئاسي ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية.

العقوري أكد وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس حرص مجلس النواب على دعم المجلس الجديد للقيام بمهامه، وأبرزها تهيئة البلاد للانتخابات نهاية هذا العام، كما أنتهز الجانبان الفرصة للتأكيد عن تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.

وأوضح العقوري حرص مجلس النواب على تعزيز التعاون مع الجانب الإسباني، وخاصة في المجال الاقتصادي نظرًا للمميزات التي تتمتع بها الشركات الإسبانية واحتياجات السوق الليبي، مضيفًا أن لجنة الخارجية تحرص على تعزيز التعاون مع البرلمان الإسباني والاستفادة من خبراته.

وقدم شكره للجانب الإسباني لوقوفه دائمًا مع تطلعات الشعب الليبي إلى الاستقرار والسلام والديمقراطية، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية.

بدوره ثمّن السفير الإسباني دور مجلس النواب في دعم الاستقرار، وجدد استعداد بلاده لدعم ليبيا نحو الاستقرار وتعزيز العلاقات في جميع المجالات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية