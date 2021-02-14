السفير الأمريكي لـ«المبعوث الأممي الجديد»: منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة مسألة مُلحة

أكد السفير الأمريكي، لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، دعم بلاده الكامل للمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، يان كوبيش، والتركيز على عملية منح الثقة للحكومة الجديدة والتحضير للانتخابات في ديسمبر المقبل.

وقالت السفارة الأمريكية في تغريدتين لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، رصدتهما وترجمتهما «الساعة 24»: “التقى المبعوث الخاص للأمم المتحدة يان كوبيش والسفير نورلاند في تونس يوم أمس السبت 13 فبراير، حيث بدأ المبعوث الخاص رحلاته التعريفية في المنطقة. كما شاركت نائبة مساعد وزير الخارجية كارين ساساهارا، في اللقاء عبر الفيديو من واشنطن”.

وأضافت السفارة “أكدت سفارة الولايات المتحدة، أن بلادها تدعم بالكامل المبعوث الخاص كوبيش، أثناء قيامه بمهمته المهمة”.

وتابعت “بحث الطرفان خلال اللقاء، المسألة الأكثر إلحاحا الآن وهي عملية منح الثقة للحكومة المؤقتة الجديدة والاستعدادات للانتخابات في ديسمبر المقبل”.