البدري: المجتمع الدولي قادر على إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية ودعم الحكومة الجديدة

ليبيا – قال الأكاديمي والمحلل السياسي عثمان البدري إن المجتمع الدولي قادر على إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية، ودعم الحكومة المؤقتة الجديدة.

البدري طالب في مداخلة مع برنامج “وراء الحدث” الذي بث على قناة “الغد” المصرية أمس السبت المجتمع الدولي بإلزام تركيا بخروج المرتزقة الذين دفع بهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرًا إلى أن الليبيين الذين يرون أن الوجود التركي مشروع، يجب عليهم الوقوف مع الليبيين وإخراج الميليشيات التابعة لأردوغان.

وأردف البدري: “لا يوجد مبرر الآن لوجود المرتزقة في ليبيا؛ لأن الليبيين رضوا التوافق وفي طريقهم للانتخابات ديسمبر/ كانون الأول المقبل”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية