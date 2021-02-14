امغيب: يجب أن يكون مقر السلطة الجديدة في مدينة سرت لتتمكن من تنفيذ ماتم الاتفاق عليه

ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن أولى الخطوات العملية التي يجب اتخاذها لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في جلسات فريق الحوار بتونس وجنيف هو وجود رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الحكومة في مدينة سرت بأسرع وقت ممكن.

امغيب أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: يجب وجودهم في سرت لعدة اعتبارات، منها التواصل والتشاور وعقد اجتماعات عاجلة في مكان آمن وبهدوء، دون تهديد أو تشويش من أحد، وكل هذه الأمور تتوفر في مدينة سرت” بحسب قوله.

وتابع: “عمل الحكومة في هذه المرحلة يرتكز على المراسلات والتواصلات مع كافة الأطراف الداخلية والدولية، بمعنى أن أكثر العمل مكتبي وليس ميدانيًا يحتاج إلى مقرات جاهزة لانطلاق العمل، والأهم من كل ذلك هو أن وجود الرئاسي والحكومة في مدينة سرت سوف يشجع أعضاء مجلس النواب للتوجه إليها وعقد جلساتهم فيها”.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية