العبيدي: الليبيون دخلوا مرحلة جديدة ومسارًا طويلًا يتطلب نسيان أحقاد الماضي وبناء تحالفات جديدة

ليبيا – اعتبر المحلل السياسي محمد صالح العبيدي أنّ زيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى بنغازي ولقاءه القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر خطوة طبيعية، لتقديم السلطات الجديدة نفسها على الأرض كبديل لكل ما أفرزه اتفاق الصخيرات وما نتج عنه خلال السنوات الخمس الماضية.

العبيدي أشار في تصريح لموقع “إرم نيوز” إلى أنّ المنفي سيواصل هذا النهج من خلال زيارة مرتقبة إلى طرابلس، لإظهار أنه رئيس مجلس رئاسي لكل الليبيين، وإيصال رسالة بضرورة أن تبسط السلطات الجديدة نفوذها على كامل التراب الليبي بكل مكوناته السياسية والاجتماعية.

وأضاف: “الليبيون دخلوا مرحلة جديدة ومسارًا طويلًا يتطلب نسيان أحقاد الماضي وبناء تحالفات جديدة، بوصلتها وأساسها مصلحة ليبيا الموحّدة، وهذا يتطلب انفتاحًا من السلطات الجديدة على الفاعلين السياسيين والعسكريين”.

كما تابع: “هذا الانفتاح هو الذي سييسّر عملية انتقال السلطة ودخول هذه المرحلة الجديدة التي يُعهد فيها شأن الدفاع والشأن الدبلوماسي إلى المجلس الرئاسي، لذلك كان أول لقاء لرئيس المجلس الرئاسي الجديد مع حفتر لإيصال رسالة في هذا الاتجاه”.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية