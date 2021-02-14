محلل تركي: تركيا تسير عكس تيار المجتمع الدولي بتأكيدها عدم خروج قواتها من ليبيا

ليبيا – أكد الباحث والمحلل التركي يافوز آجار أنه على عكس ما قامت به الأطراف المتداخلة في الأزمة الداخلية، سواء على المستوى العسكري أو السياسي، تسير تركيا عكس التيار مؤكدة عدم خروج قواتها العسكرية من ليبيا.

آجار قال وفقًا لصحيفة “الاتحاد”: إن ذلك يفاقم الأزمة بشكل كبير، خصوصًا أن التركيبة السياسية الجديدة في ليبيا لن تسمح بما كان يمارس في وقت القيادة السياسية السابقة في طرابلس.

وأشار إلى أن العالم يحلم بعودة ليبيا آمنة لمنع تدفق لاجئين أو إرهابيين إلى أوروبا، مثلما حدث في السنوات الأخيرة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية