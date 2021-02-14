بالكور: النواب سيبحثون غدا الاثنين منح الثقة للحكومة الجديدة واستكمال باقي الاستحقاقات الدستورية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم بالكور أن أعضاء البرلمان بدأوا في الوصول إلى مدينة صبراتة.

بالكور وفي تصريح لقناة “ليبيا 218” أمس السبت أضاف: “بأن طائرة وصلت من بنغازي وحطت في مطار زوارة، وتم استقبال النواب القادمين من هناك، والآن النواب موجودون في مدينة صبراتة”.

وأشار إلى أن باقي أعضاء البرلمان سيصلون اليوم الأحد، لافتًا إلى أن يوم غد الإثنين ستكون هناك جلسة للإيفاء بالاستحقاقات المهمة وأولها التئام المجلس؛ بحيث يمثل كل الليبيين ويتخذ القرارات التي تخدم مستقبل الوطن.

بالكور نوّه أن لديهم استحقاقًا مهمًا، وهو منح الثقة للحكومة الجديدة المزمع تشكيلها، بالإضافة إلى استكمال باقي الاستحقاقات الدستورية مثل قوانين الانتخابات والاستفتاء وغيرها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية