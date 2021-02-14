الترهوني: تركيا لا تريد حلًا حاسمًا في ليبيا لتستمر في جني المكاسب من الثروة الليبية

ليبيا – أكد الباحث في الشؤون الاستراتيجية محمد الترهوني أن تركيا تريد من الوجود العسكري في ليبيا الحصول على أكبر حصة مكاسب لها.

الترهوني وخلال تصريحات له مع برنامج “حصة مغاربية ” الذي بُث عبر قناة “الغد” المصرية أمس السبت، شدد على أن حكومة الوفاق جعلت من تركيا وصية على الأزمة الليبية وإرادة الليبيين في المنطقة الغربية.

وأكمل أن تركيا لا تريد حلًا حاسمًا في ليبيا؛ حتى تستمر في جني المكاسب من الثروة الليبية.

الترهوني أكد أن هناك تحركات مشبوهة تركية ومتطرفين وجماعات إسلامية بالقرب من قاعدة الوطية والحدود الليبية التونسية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية