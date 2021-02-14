بعد أن دفعت ليبيا الثمن.. عمرو موسى مازال ينفي تورط الجامعة العربية في منح الضوء الأخضر لتدخل الناتو

أكد الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن ليبيا تعاني من مشاكل كبيرة، متمنيا بأن تكون قد بدأت مؤخرًا سيرها على الطريق السليم.

وقال موسى في تصريحات صحفية، إن أولى خطوات السير في هذا الطريق تتمثل في انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة، مؤكدًا أن الجامعة تدخلت بالأزمة الليبية عندما بدأ الوضع يمسُّ المدنيين حسب قوله.

واعترض موسى على صيغة سؤال بشأن موافقة جامعة الدول العربية على التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي “ناتو” في ليبيا، مؤكدا أن الصياغة خاطئة؛ لأن الجامعة لم تسمح ولم تتحدث مع الحلف ولم تطلب دخوله للأراضي الليبية، منوهًا إلى أن ترديد الكلام غير المدروس الصادر من دوائر غير منضبطة ليس من المصلحة العامة على حد تعبيره.

وأشار موسى إلى أن الجامعة وافقت بكامل أعضائها -باستثناء دولتين تحفظتا على الطلب من الأمم المتحدة- على فرض حظر جوي على الطائرات العسكرية فوق ليبيا، مبينًا أنه اعترض بعد ذلك على قرار مجلس الأمن بالتدخل العسكري بقيادة حلف شمال الأطلسي “ناتو” حسب قوله.

هذا وقد واجهت جامعة الدول العربية هجوما حادا مع تزايد حدة العمليات العسكرية في ليبيا، حيث اتهم البعض الجامعة بإعطائها شرعية التدخل العسكرى، بعد موافقتها على قرار الحظر الجوى، معتبرين أن موافقة الجامعة العربية على هذا القرار كان بمثابة تأشيرة لهذه القوى باحتلال دولة عضو بالجامعة، وزاد من حدة الهجوم تضارب تصريحات الأمين العام عمرو موسى التى أكد أن القرار لم يقصد به السماح بضرب ليبيا، مما جعل الدول المشاركة فى العملية وعلى رأسها أمريكا تؤكد أن كل ما تم كان بموافقة الجامعة.

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