ميناء بنغازي: وصول 1133 سيارة قادمة من السوق الأوروبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 February, 2021

أعلن ميناء بنغازي البحري وصول ست سفن تجارية إحداها محملة بعدد 1133 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

وأكد المتحدث بإسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي دخول سفينة نقل السيارات (قراند فلوريدا) وعلى متنها عدد 1133 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية كما رست بالميناء سفينة نقل الحاويات (ڤكتوريا. أل) وعلى متنها عدد 146 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

وأشار الشهيبي إلى دخول السفينة( لونا أف) وعلى متنها عدد 239 حاوية بضائع متنوعة والسفينة ( ألـك ) وعلى متنها عدد 112 حاوية بضائع وسلع مختلفة والسفينة (بي أف إسبرينزا) وعلى متنها عدد 87 حاوية سلع مختلفة وكذلك سفينة نقل الأسمنت (جيمي برنسيس) وعلى متنها 4000 طن من أكياس أسمنت.