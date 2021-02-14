الباروني: تركيا تريد نسف أي حوار سياسي بين الليبيين

أكد الخبير الليبي أشرف الباروني، اليوم الأحد، أن هدف تركيا الأول من إرسال المرتزقة السوريين إلى ليبيا هو نسف أي حوار سياسي بين الليبيين وعرقلة جهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن الأن الأتراك يدركون جيدًا أن قوتهم في الملف الليبي تأتي من التفكك الداخلي.

وأوضح الباروني في تصريحات صحفية أن تركيا عملت خلال السنوات الـ3 الأخيرة على قطع أي اتصال بين الشرق والغرب أو وقف أي تقدم من الشرق للجنوب ولذلك من الطبيعي أن تضرب تركيا بعرض الحائط كل القرارات الدولية والجهود الإقليمية التي تهدف إلى إنهاء الحرب في ليبيا وإخراج المرتزقة الأجانب منها.

ولفت الباروني إلى أن النظام التركي ما زال مستمرًا في تثبيت حضوره بغرب البلاد عبر المرتزقة السوريين لفرض واقع سيء على المجتمع الدولي والشعب الليبي نفسه، الذي بات يدرك أن المشكلة لم تعد في الداخل، ولكن في التدخل التركي السافر في ليبيا.

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