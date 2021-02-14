شركة الكهرباء: فقد التغذية عن 127محول بقصر بن غشير جراء سرقة الأسلاك

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 February, 2021

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك مسافة 4700 متر وفقد التغذية عن نحو 127 محول بمنطقة قصر بن غشير .

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” تواصل أعمال سرقة الأسلاك الكهربائية حيث جرى اليوم الأحد الاعتداء على خط الكبايرين من 30 النهر وللمرة الثانية على التولي وسرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1500 متر مما تسبب في فقد التغذية على نحو 50 محول، كما تم الاعتداء على خط الجمرك من 30 النهر وسرقة أسلاك مسافة 1800 متر الأمر الذي أدى إلى فصل التغذية على نحو 70 محول، كما تم أيضًا الاعتداء على خط الحكايمية فرعية عياد اللافي وسرقة أسلاك كهرباء مسافة 1400 متر وفقد التغذية على نحو 7 محولات.

ودعت الشركة العامة للكهرباء الجهات الأمنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع المخربين والحد من هذه الظواهر ومعالجتها بحسم من خلال فرض القانون للحفاظ على حقوق الناس والمال العام التي تسببت في قطع الكهرباء على الأحياء السكنية بالمناطق .