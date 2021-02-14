بدء المرحلة الثانية من نزع الألغام بالطريق الساحلي في سرت

بدأت سرية نزع الألغام ومخلفات الحرب التابعة لقوت تأمين وحماية سرت في المرحلة الثانية من نزع الألغام من الطريق الساحلي، وتتركز هذه المرحلة على تجميع مخلفات الحرب من منطقة الاشتباكات أبوقرين حتى بوابة الخمسين، غرب سرت.

وقالت السرية في بيان أمس السبت إن هذه الأعمال تأتي «بالتعاون مع المباحث الجنائية مصراتة، حيث يتم بذل مجهودات جبارة في سبيل إنجاز المهام، وذلك بعد إنهاء المرحلة الأولى وهي نزع الألغام من كامل الطريق الساحلي حتى بوابة الخمسين».

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة (لجنة العشرة) أكدت البدء الفعلي في نزع الألغام ومخلفات الحرب بداية من 10 فبراير الجاري تمهيدا لفتح الطريق الساحلي، مؤكدة أن لجنتها الفرعية لإخلاء خطوط التماس ستباشر إعادة تمركز القوات بعد إتمام عملية نزع الألغام في المنطقة المحددة والمتعلقة بفتح الطريق الساحلي.

ويأتي ذلك ضمن تنفيذ بنود وأحكام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في 23 أكتوبر الماضي بين طرفي النزاع في ليبيا.

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