«البشتي»: الحرب على التطرف والإرهاب لا تنجح بالتركيز على الجانب الأمني فقط

أكد المحلل السياسي الليبي عبد العظيم البشتي، أن الحرب على التطرف والإرهاب لا يمكن أن تكون ناجحة بالشكل المطلوب عندما يتم التركيز على الجانب الأمني فقط.

وقال البشتي في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “يجب أن يشمل علاج هذه الظاهرة على الاهتمام بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

وأضاف “يجب أن يتضمن ذلك معالجة أوضاع البيئات الحاضنة”.

وفي منشور سابق له الأربعاء الماضي، اعتبر المحلل السياسي الليبي عبد العظيم البشتي، إن جميع السلطات منذ 2012 لم تقدم للشعب شيئًا ولم تعالج المشاكل التي أصبحت أمرًا واقعًا، قائلا: “سلطات متعاقبة منذ 2012 حتى الآن، لم تقدم للشعب شيئا ولم تستطع معالجة حتى أبسط الأشياء من مثل أزمة القمامة التي ظهرت وتراكمت وصارت أزمة وامرا واقعا فرض نفسه علينا فقط في زمنهم!”.

وتابع “هل هؤلاء الذين حكمونا طوال الفترة الماضية وأمثالهم يمكن أن يرتجى منهم خيرا؟، أو يمكن أن يراودنا أي شك في أنهم من الممكن أن يؤسسوا للديمقراطية أو يشرعوا في التنمية ورفع المعاناة عن هذا الشعب البائس، أم سيبقى شغلهم الشاغل وهمهم الوحيد هو الانهماك في سرقة ما يستطيعون سرقته، وهم لا يشبعون”.