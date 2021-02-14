سرقة 4700 متر أسلاك كهرباء وفقد التغذية على 127 محول في قصر بن غشير

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة نحو 4700 متر أسلاك كهرباء، وفقد التغذية على 127 محولا في منطقة قصر بن غشير.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن اليوم الأحد شهد الاعتداء على خط الكبايرين من 30 النهر، وللمرة الثانية على التولي وسرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1500 متر، مما تسبب في فقد التغذية على نحو 50 محولا، كما تم الاعتداء على خط الجمرك من 30 النهر وسرقة أسلاك مسافة 1800 متر، الأمر الذي أدى إلى فصل التغذية على نحو 70 محولت، كما تم الاعتداء على خط الحكايمية فرعية عياد اللافي وسرقة أسلاك كهرباء مسافة 1400 متر وفقد التغذية على نحو 7 محولات.

وقالت الشركة إن ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء لا تزال مستمرة وبشكل شبه يومي من قبل مجموعة من «اللصوص المجرمين الذين باعوا ضمائرهم ووجدانهم ووطنيتهم مقابل حفنة من الدنانير»،

وناشدت الشركة الجهات الأمنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع المخربين والحد من هذه الظواهر المشينة، ومعالجتها بحسم من خلال فرض القانون للحفاظ على حقوق الناس والمال العام، التي تسببت في قطع الكهرباء على الأحياء السكنية بالمناطق .

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