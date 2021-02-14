ليبيا الان

وزارة العمل بالوفاق تدرس 300 نموذج ازدواج وظيفي

تم النشر منذُ 25 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أنهت لجنة 204 المختصة بتسوية أوضاع الازدواج الوظيفي والتابعة لوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق، دراسة 300 نموذج ازدواج وظيفي.

وبحسب ما أعلنت عنه الوزارة في بيانها عبر منصتها الإلكترونية، فإن هذه الدراسة تمت بحضور رئيس اللجنة ومدير عام مركز المعلومات والتوثيق.

وتأتي هذه الدفعة من ضمن الدفعة 193، وتعتبر الدفعة الرابعة للعام الجاري، يشار إلى أن مهام اللجنة واختصاصاتها متمثلة في تسوية من لديهم ازدواج وظيفي أو شطب جهة واحدة فقط، لكنها ليست لجنة إفراجات.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك