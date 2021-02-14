وزارة العمل بالوفاق تدرس 300 نموذج ازدواج وظيفي

أنهت لجنة 204 المختصة بتسوية أوضاع الازدواج الوظيفي والتابعة لوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق، دراسة 300 نموذج ازدواج وظيفي.

وبحسب ما أعلنت عنه الوزارة في بيانها عبر منصتها الإلكترونية، فإن هذه الدراسة تمت بحضور رئيس اللجنة ومدير عام مركز المعلومات والتوثيق.

وتأتي هذه الدفعة من ضمن الدفعة 193، وتعتبر الدفعة الرابعة للعام الجاري، يشار إلى أن مهام اللجنة واختصاصاتها متمثلة في تسوية من لديهم ازدواج وظيفي أو شطب جهة واحدة فقط، لكنها ليست لجنة إفراجات.

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