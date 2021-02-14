“المونيتور” : أنقرة سترفض أي سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا تهدد مصالحها

سلط تقرير صحفي لموقع “المونيتور” الأمريكي الضوء على التطورات المرتقبة للأوضاع العامة في ليبيا بعد اختيار عناصر السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة عبر ملتقى الحوار السياسي.

وأوضح التقرير أن النقطة الحاسمة اليوم هي أن ليبيا لديها فرصة أن تكون بأكملها تحت سلطة الحكومة الجديد، ما سيشكل بداية جديدة وأملًا حقيقيًا في الطريق الطويل لإنهاء الحرب.

وأشار التقرير إلى أن نجاح ليبيا سيعتمد على قبول القوى الخارجية المتدخلة في شؤونها وعلى رأسها تركيا بالتسوية الأممية، وبخلاف ذلك لا فرصة لليبيا، مبينًا أن القمة الخليجية الأخيرة التي احتضنتها السعودية مؤخرًا وشهدت المصالحة أسهمت في تحسين وضع الأزمة الليبية.

ولفت التقرير إلى أن أنقرة سترفض أي سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا إذا ما شعرت أن هذه السلطة قد تلغي مذكرتها الأمنية وصفقاتها البحرية المبرمة مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، موضحًا أن المحك الحقيقي هو سحب السلطات التركية لقواتها ومرتزقتها السوريين من الأراضي الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24