بدء المرحلة الثانية من عملية نزع الألغام

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 February, 2021

أعلنت سرية نزع الألغام ومخلفات الحرب الشروع في المرحلة الثانية المتمثلة في جمع مخلفات الحرب من منطقه الاشتباكات ابوقرين حتى بوابة الخمسين غرب سرت.

وأكدت سرية الألغام ومخلفات الحرب في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” أنها وبالتعاون مع مباحت الجنائية مصراته، انهت من المرحلة الاولى المتمثلة في نزع الالغام من كامل الطريق الساحلي حتى بوابة الخمسين غرب سرت، مشيرة إلى بدء المرحلة الثانية التي تتضمن تجميع مخلفات الحرب من منطقه الاشتباكات ابوقرين حتى بوابة الخمسين غرب سرت.